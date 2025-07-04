«Угроза нацбезопасности». Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства России

Глава региональной азербайджанской диаспоры Эльшан Ибрагимов лишен российского гражданства. В ближайшие дни он уедет в Азербайджан. Пока никаких комментариев он не дает. По информации СМИ, мужчину подозревают в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Информацию об этом он лично подтвердил изданию Oxu.az.

На вопрос корреспондента «С чем вы связываете данное решение российских властей?» глава диаспоры ответил, что через несколько дней приедет в Азербайджан и на родине даст комментарий.

По информации источника РБК, Ибрагимова лишили гражданства за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Это решение было принято еще 18 июня.

Уточняется, что главу диаспоры вызвали в полицию по месту жительства и изъяли у него российский паспорт. Сейчас Ибрагимов находится в спецприемнике, его депортируют в Азербайджан, пишет Ura.ru.

Упоминание об Ибрагимове как о члене Консультативного совета по делам национально-культурных автономий Московской области уже исчезло c сайта Общественной палаты Подмосковья.

Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов родился в 1967 году в Азербайджане. С середины 90-х живет в городском округе Истра в Московской области. Занимался оптово-розничной торговлей овощами и фруктами.

С 2018 года — глава национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области.

Призыв к проверкам диаспор

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Генпрокуратуру провести проверку азербайджанских диаспор и связанных с ними структур по всей России. Он подчеркнул, что деятельность диаспор «угрожает безопасности государства и ее граждан».

«Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации», – говорится в обращении парламентария.

Миронов подчеркнул, что особую озабоченность вызывают преступные группы с участием лиц, имеющих двойное гражданство.

Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова призвала полностью отменить диаспоры в России как «незаконные образования».

«Диаспоры надо отменять, это незаконное образование, ни одно госведомство не должно иметь с ними дел. И это касается не только азербайджанской диаспоры», — подчеркнула она.

Обострение в отношениях

Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня, когда российские силовики задержали в Екатеринбурге нескольких азербайджанцев, подозреваемых в убийствах и покушениях на убийства в 2001-м, 2010-м и 2011 годах. Задержания проходили жестко, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались в ходе рейда. Еще двоих госпитализировали.

Через несколько дней в редакции Sputnik Азербайджан прошли обыски, были задержаны 10 человек, включая главу агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их подозревают в незаконной транспортировке наркотиков и в киберпреступлениях.

«Крышу» «Фуд-Сити» и «Садовода» задержали в Москве. Вагифа Бакинского депортируют в Азербайджан В Москве за нарушение российского миграционного законодательства задержали криминального авторитета... 04 июля 08:46

1 июля в Екатеринбурге также задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского, но через несколько часов его отпустили.

Спустя несколько дней в Оренбурге был арестован азербайджанский криминальный авторитет Заур Шипилов. Сегодня суд отправил его в СИЗО по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Фигурант и его адвокат просили заключить его под домашний арест.

3 июля в Москве за нарушение российского миграционного законодательства задержали криминального авторитета Вагифа Сулейманова (Бакинского), предположительно связанного с рынками «Фуд-Сити» и «Садовод». Он три месяца пробудет в спецучреждении, после чего его депортируют в Азербайджан.