Мужчина откусил ухо у работника ресторана, отказавшегося дать бесплатную еду

В британском Сандерленде 43-летний мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы за нападение на работника заведения еды на вынос, в ходе которого он откусил пострадавшему часть уха, пишет Metro.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в китайском кафе. Уэйн Килти зашел в заведение и потребовал бесплатную еду. Получив отказ и просьбу покинуть помещение, он бросил в сотрудника пластиковый защитный визор.

Когда работник вновь потребовал, чтобы Килти ушёл, нападавший вытащил его на улицу, где жестоко избил. В результате пострадавший получил перелом носа, а также лишился верхней части уха, которую Уэйн откусил во время нападения.

Суд установил, что Килти, ранее неоднократно судимый, действовал с умыслом. Он признал себя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и был приговорен к пяти годам тюремного заключения с дополнительным надзором сроком на 30 месяцев после освобождения.

Пострадавший сообщил суду, что ранее никогда не сталкивался с подобным насилием. Ему потребовалась пластическая операция и продолжающееся медицинское лечение. Также он выразил опасения за свою безопасность после обращения в полицию.

Адвокат Клэр Андерсон заявила, что Килти «глубоко стыдится» содеянного. По ее словам, подсудимый практически ослеп: он потерял зрение на один глаз из-за воздействия аммиака, а на втором страдает от катаракты. Защита также указала на тяжелые жизненные обстоятельства, утраты и психологические травмы, с которыми Уэйн пытался справляться с помощью алкоголя и запрещенных веществ.

