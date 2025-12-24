На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина откусил ухо у работника ресторана, отказавшегося дать бесплатную еду

Metro: в Англии посетитель ресторана откусил ухо сотруднику заведения
true
true
true
close
Northumbria Police

В британском Сандерленде 43-летний мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы за нападение на работника заведения еды на вынос, в ходе которого он откусил пострадавшему часть уха, пишет Metro.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в китайском кафе. Уэйн Килти зашел в заведение и потребовал бесплатную еду. Получив отказ и просьбу покинуть помещение, он бросил в сотрудника пластиковый защитный визор.

Когда работник вновь потребовал, чтобы Килти ушёл, нападавший вытащил его на улицу, где жестоко избил. В результате пострадавший получил перелом носа, а также лишился верхней части уха, которую Уэйн откусил во время нападения.

Суд установил, что Килти, ранее неоднократно судимый, действовал с умыслом. Он признал себя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и был приговорен к пяти годам тюремного заключения с дополнительным надзором сроком на 30 месяцев после освобождения.

Пострадавший сообщил суду, что ранее никогда не сталкивался с подобным насилием. Ему потребовалась пластическая операция и продолжающееся медицинское лечение. Также он выразил опасения за свою безопасность после обращения в полицию.

Адвокат Клэр Андерсон заявила, что Килти «глубоко стыдится» содеянного. По ее словам, подсудимый практически ослеп: он потерял зрение на один глаз из-за воздействия аммиака, а на втором страдает от катаракты. Защита также указала на тяжелые жизненные обстоятельства, утраты и психологические травмы, с которыми Уэйн пытался справляться с помощью алкоголя и запрещенных веществ.

Ранее в Испании мужчина устроил пожар в кафе, оставшись без майонеза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами