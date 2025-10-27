На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Многодетным отцам хотят разрешить выходить на пенсию раньше

Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть возможность выхода на пенсию многодетных отцов раньше положенного срока. Фрагмент из доклада приводит РИА Новости.

Предложение Львова-Белова направила правительству РФ. По ее словам, меры направлены на украпление института семьи и популяризации многодетности.

До этого главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин заявил, что скорее всего в России снизят пенсионный возраст для многодетных мам. По словам эксперта, доля матерей предпенсионного возраста, воспитывающих детей до семи лет, невелика, и в этом случае нагрузка на бюджет Фонда социального и пенсионного страхования и федеральный бюджет не должна быть чрезмерной.

В 2025 году никто из россиян не выходит по возрасту на страховую пенсию по старости. В 2026 году это будут женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для получения пенсии им нужно от 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме объяснили, как изменится расчет пенсии для многодетных матерей.

