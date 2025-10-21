В России допустили снижение пенсионного возраста для многодетных матерей

Скорее всего в России снизят пенсионный возраст для многодетных мам, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин.

Так он прокомментировал соответствующее предложение депутата Нины Останиной.

«Уже сейчас матери трех и более детей, при достижении ими возраста восьми лет и наличии стажа больше 15 лет могут выйти на пенсию раньше. При наличии пяти и более детей — уже с 50 лет. Предложение о снижении пенсионного возраста в России, видимо, касается достаточно узкой категории матерей с детьми, еще не достигшими восьмилетнего возраста. Что повышает вероятность его принятия до 2030 года. И действительно может поддержать многодетные семьи. Распространение льгот на отцов, хотя и выглядит совершенно справедливым, может потребовать больших расходов. Что с учетом демографии и долгосрочного давления на пенсионную систему делает его принятие несколько менее вероятным», — отметил Копейкин.

По его словам, доля матерей предпенсионного возраста, воспитывающих детей до семи лет, невелика, и в этом случае нагрузка на бюджет Фонда социального и пенсионного страхования и федеральный бюджет не должна быть чрезмерной.

В комитете Госдумы по делам семьи предложили снизить пенсионный возраст для родителей с несколькими детьми. Глава комитета Нина Останина направила соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. По ее словам, в комитет регулярно поступают письма от граждан с просьбой установить более ранний пенсионный порог для женщин, воспитывающих дошкольников и младших школьников. Аналогичную льготу Останина предлагает распространить и на многодетных матерей и отцов.

В 2025 году никто из россиян не выходит по возрасту на страховую пенсию по старости. В 2026 году это будут женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для получения пенсии им нужно от 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов.

Ранее в России предложили новую льготу для многодетных матерей.