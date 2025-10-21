В Госдуме объяснили, как изменится расчет пенсии для многодетных матерей

До конца осенней сессии депутаты Госдумы планируют принять законопроект, который изменит правила расчета пенсионных выплат многодетным матерям – соответствующие поправки уже учтены в бюджете. Документ снимет ограничения на учет декретного стажа, объяснила RT член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Почти 400 тыс. женщин получат соответствующую доплату к пенсии. И 400 тыс. женщин, которым раньше отказывали в дополнительном начислении пенсионного страхового стажа, теперь получат такой стаж», — пояснила депутат.

Учитываться будет нестраховой период, в течение которого работодатель выплачивал страховые взносы за сотрудника. Это важно, так как сейчас учитывается шесть лет стажа нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, и после рождения четвертого ребенка стаж матери не зачитывается – именно это планируется исправить, отметила парламентарий. Она напомнила, что для действия механизма женщина должна быть официально трудоустроена перед первым декретным отпуском.

«Будет до 15 лет страхового стажа для начисления пенсии и более. Что самое важное, нужно отметить, что за первого ребенка мама получает 1,8 балла, за второго — 3,6 балла, а за третьего и последующих — 5,4 балла», — подчеркнула Бессараб, напомнив, что сегодня россиянин со средней зарплатой получает 4,3 балла.

Таким образом, многодетные мамы получат больше пенсионных баллов, чем работающий россиянин при среднем уровне зарплаты, заключила депутат.

До этого главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что в России, скорее всего, снизят пенсионный возраст для многодетных мам до 2030 года. А вот распространение льгот на отцов, хотя и выглядит совершенно справедливым, может потребовать больших расходов, поэтому с учетом демографии и долгосрочного давления на пенсионную систему его принятие выглядит несколько менее вероятным, отметил эксперт.

