Россиянам рассказали, как пережить рабочую субботу без выгорания

Чтобы сохранить продуктивность в рабочую субботу, важно делать небольшие паузы. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

К слову, специалист по когнитивным паттернам, консультант в сфере бизнеса Алексей Бондарев в беседе с газетой «Известия» рассказал о распространенных ошибках, мешающих карьерному росту. Первой из них он назвал расфокусировку, когда человек пытается охватить слишком много направлений одновременно, что приводит к стрессу и поверхностным знаниям.

«Во время самой работы делайте микропаузы по принципу «90/20»: после 90 минут активности уделите 20 минут реальному отдыху — пройдитесь, сделайте растяжку или дыхательные упражнения. Это помогает сбросить напряжение и не довести себя до когнитивного истощения», — порекомендовала специалист.

Кроме того, поможет ритуал «перезагрузки» в пятницу вечером: тишина, чашка травяного чая и отключение уведомлений, добавила она.

До этого Крашкина предупреждала, что после пяти рабочих дней продуктивность падает примерно на 20-30%, а количество ошибок возрастает почти вдвое. Особенно страдают задачи, требующие точности и эмоциональной устойчивости.

Текущая рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. Затем россиян ждут три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября — в честь Дня народного единства.

