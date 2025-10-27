Россиянам дали советы, как распределить время на длинной рабочей неделе

На длинной рабочей неделе максимум задач следует ставить на ее первую половину, подведение итогов — на конец, а воскресенье целиком посвятить восстановлению. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Текущая рабочая неделя продлится 6 дней — до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня на 3 ноября. О том, как будут работать банки, почта и больницы в ноябрьские праздники, рассказала газета «Известия».

«С понедельника по среду стоит брать максимум задач. <...> В четверг нужно замедлиться: не браться за новое, а сосредоточиться на завершении начатого. Пятница — день подготовки к субботе: стоит заранее составить четкий план, чтобы понимать, что именно нужно сделать и сколько на это уйдет времени», — порекомендовала Крашкина.

Субботу, по ее словам, стоит посвятить только самым необходимым делам без стремления к подвигам и рекордам. Эксперт напомнила, что забота о себе и грамотное распределение задач в условиях постоянного стресса — это не слабость и не роскошь, а элемент профессиональной устойчивости.

Исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова до этого рассказала, что в этом году большинство россиян запланировали на ноябрьские выходные путешествия — по сравнению с прошлым годом количество бронирований выросло на 16%. В основном граждане хотят посетить российские города, популярностью пользуются традиционно Петербург, Москва и Казань.

Ранее в России назвали минусы длинных новогодних каникул.