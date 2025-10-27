Психотерапевт назвала главный минус шестидневки

Конец шестидневной рабочей недели может отметиться раздражительностью, бессонницей, снижением концентрации и внимания. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

К слову, профессор INSEAD, психоаналитик, эксперт по лидерству Манфред Кетс де Врис и бизнес-психолог Виктория Харитонова рассказали газете «Известия» о первых признаках надвигающегося выгорания. По их словам, человек перестает ощущать связь между усилиями и результатом, а привычные источники мотивации теряют значение.

«После пяти рабочих дней продуктивность падает примерно на 20-30%, а количество ошибок возрастает почти вдвое. Особенно страдают задачи, требующие точности и эмоциональной устойчивости», — отметила Крашкина.

Она посоветовала ставить максимум задач на первую половину длинной рабочей недели, подведение итогов — на конец, а воскресенье целиком посвятить восстановлению.

Текущая рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. Затем россиян ждут три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября — в честь Дня народного единства.

Ранее в Госдуме рассказали о коротких майских праздниках в 2026 году.