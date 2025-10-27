Украинский удар спровоцировал падение уровня воды в Белгородском водохранилище

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) уровень воды в Белгородском водохранилище по плотине продолжает падать. Разлив воды в селах, находящихся ниже по течению от дамбы, попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Пепел. Белгород».

Telegram-канал отмечает, что после атаки 24 октября вода отошла от берега на несколько метров.

«В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились российские военные», — говорится в публикации.

Тем временем агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах заявило, что украинские военнослужащие, нанося ракетные удары по дамбе водохранилища в Белгородской области, пытаются создать техногенную катастрофу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с Белгородским водохранилищем ситуация стабильна, однако опасность повторных атак остается. Губернатор призвал жителей близлежащих сел прислушиваться к информации и действовать согласно рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Гладков попросил горожан быть очень внимательными.

25 октября плотина Белгородского водохранилища была повреждена при ударе ВСУ. После этого губернатор заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар. Это грозит подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в соседних населенных пунктах. Там живут около 1 тыс. человек. Власти предложили им перебраться в пункты временного размещения в Белгороде.

Ранее в Европе объяснили, почему ВСУ атаковали дамбу в Белгороде.