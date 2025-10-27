На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем

Гладков: с Белгородским водохранилищем ситуация стабильна, возможны обстрелы
С Белгородским водохранилищем ситуация стабильна, однако опасность повторных атак остается. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — заявил он.

Губернатор призвал жителей близлежащих сел прислушиваться к информации и действовать согласно рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Гладков попросил горожан быть очень внимательными.

До этого глава региона сообщил, что более 20 мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что 26 октября стало тяжелым днем для всей Белгородской области. Украинские военнослужащие в течение нескольких часов наносили удары по административному центру региона, а также Белгородскому району, Шебекинскому и Грайворонскому округам.

Губернатор рассказал, что было ранено 23 мирных жителя, из них трое детей. Два мальчика находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Европе объяснили, почему ВСУ атаковали дамбу в Белгороде.

Обстрелы Белгородской области
