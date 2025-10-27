ВСУ уличили в желании создать катастрофу из-за обстрелов Белгородского водохранилища

Укрианские военные, нанося ракетные удары по дамбе водохранилища в Белгородской области, пытаются создать техногенную катастрофу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгордской области Вячеслав Гладков сообщил, что с Белгородским водохранилищем ситуация стабильна, однако опасность повторных атак остается. Губернатор призвал жителей близлежащих сел прислушиваться к информации и действовать согласно рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Гладков попросил горожан быть очень внимательными.

25 октября плотина Белгородского водохранилища была повреждена при ударе ВСУ. После этого губернатор заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар. Это грозит подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в соседних населенных пунктах. Там живут около 1 тыс. человек. Власти предложили им перебраться в пункты временного размещения в Белгороде.

