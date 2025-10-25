На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища

Гладков: В результате удара ВСУ повреждена плотина Белгородского водохранилища
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал губернатор.

По словам Гладкова, жителям районов, которые может затопить, предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде. Губернатор перечислил населенные пункты и улицы, которым грозит подтопление.

Глава региона также обратился к жителям с просьбой получать оперативные данные в районных чатах, у властей и по номеру экстренных служб.

Днем 23 октября беспилотники ВСУ массово атаковали Белгород и Белгородский район. Гладков заявлял, что в ходе массированной атаки украинских дронов пострадали 12 мирных жителей.

Ранее губернатор Ростовской области подтвердил массированную атаку дронов в Ростовской области.

