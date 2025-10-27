На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе объяснили, почему ВСУ атаковали дамбу в Белгороде

Кошкович: Украина атакует дамбу в Белгороде, чтобы спровоцировать ответ России
Офис Президента Украины

Украина атакует гражданские объекты в России, чтобы вызвать мощный ответ. Об этом венгерский аналитик Золтан Кошкович написал в соцсети Х.

«Украинцы пытаются обрушить дамбу в Белгороде. Причина в том, что они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны России», — написал он.

Таким образом они хотят подтолкнуть страны НАТО к более активному участию в военном конфликте.

Накануне плотина Белгородского водохранилища уже была повреждена при ударе ВСУ. После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар. Это грозит подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в соседних населенных пунктах. Там живут около 1 тыс. человек. Власти предложили им перебраться в пункты временного размещения в Белгороде.

Позднее глава региона уточнил, что после удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища вода вышла на прилегающую территорию и частично залила более десяти частных огородов.

Ранее в Госдуме отреагировали на удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища.

