В Курской области после атаки украинского дрона загорелись хозпостройки

Пожар произошел в городе Рыльске в Курской области после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате удара произошло возгорание хозпостроек у дома, который находится вблизи подстанции», — говорится в заявлении.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. К текущему моменту огнеборцы ликвидировали пожар.

«К счастью, пострадавших нет», — подчеркнул Хинштейн.

24 октября военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли четыре удара по подстанции в Рыльске. В результате в городе произошло частичное отключение света и отопления. Обесточенными оказались восточный микрорайон населенного пункта и село Октябрьское.

За два дня до этого украинский БПЛА атаковал трактор на автодороге Гирьи — Песчаное в Беловском районе Курской области. Как рассказал губернатор региона, из-за действий ВСУ пострадали два человека — 40-летние мужчина и женщина. Их доставили в медицинское учреждение с черепно-мозговыми и минно-взрывными травмами.

Ранее в Курской области после атаки беспилотников выявили повреждение нескольких подстанций.