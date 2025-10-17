На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Несколько электроподстанций в Крыму повреждены из-за атаки беспилотников

В Крыму повреждены несколько электроподстанций при атаке беспилотников
Depositphotos

Несколько электроподстанций повреждены в Крыму в результате атаки беспилотников, идут восстановительные работы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым», — написал он.

Подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже на официальных ресурсах крымского правительства, добавил Аксенов.

По данным российского Минобороны, в Курской области за ночь сбили один беспилотник.

Накануне поздно вечером губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск и около 40 населенных пунктов в Беловском районе региона лишились электроснабжения в результате ударов украинской армии по энергетическим объектам.

Ранее ВСУ атаковали ТЦ в Курской области.

