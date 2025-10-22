На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое россиян, ехавших на тракторе, пострадали при ударе дрона ВСУ

Хинштейн: в Курской области мужчина и женщина попали в больницу из-за дрона ВСУ
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинский беспилотник подорвал трактор с двумя мирными жителями на автодороге Гирьи — Песчаное в Беловском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский беспилотник нанес удар по трактору, который ехал по автомобильной дороге Гирьи — Песчаное Беловского района. Ранены два человека — 40-летние мужчина и женщина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих пострадавших доставили в больницу с черепно-мозговыми и минно-взрывными травмами. Информация об их состоянии уточняется.

Ночью и утром украинская армия применила беспилотники для атак на Махачкалу и Мордовию. В результате ударов повреждены два предприятия и коммерческие объекты. В свою очередь российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины, большинство регионов осталось без электроснабжения. В Киеве обломок БПЛА повредил дом депутата Верховной рады. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн заявил об имеющемся в Курской области резервном плане по энергетике.

