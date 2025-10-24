ВСУ нанесли удары по объекту энергетики в Курской области

Хинштейн: после ударов ВСУ по подстанции в Рыльске без света остались два района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по подстанции в Рыльске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Рано утром враг нанес четыре удара по подстанции в Рыльске», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в результате атаки без света и отопления остались восточный микрорайон города и село Октябрьское. Хинштейн отметил, что в ближайшее время специалисты восстановят разрушенный противником объект.

До этого губернатор Курской области заявлял, что на случай атак украинских войск на энергетическую инфраструктуру региона существует резервный «план Б». Хинштейн заверил, что власти не оставят население один на один с проблемами.

Также губернатор подчеркнул, что по понятным причинам не хочет сейчас вдаваться в детали об имеющихся резервных планах, но в соответствии с ними все объекты социальной инфраструктуры оснащены резервными источниками питания. Кроме того, имеются передвижные котельные.

Ранее в Белгородской области начали устранять последствия ударов ВСУ по объектам энергетики.