Губернатор Смоленской области рассказал об атаках беспилотников на регион

Губернатор Анохин: в Смоленской области сбили 11 БПЛА, обошлось без разрушений
Inna Varenytsia/Reuters

За ночные и утренние часы в Смоленской области средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По предварительным данным, среди жителей нет пострадавших, объекты инфраструктуры также не повреждены.

Глава региона уточнил, что на местах падения обломков работают оперативные службы.

В ночь на 24 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат, запущенный в сторону российской территории.

По данным Минобороны, наибольшее количество аппаратов сбили над Ростовской областью — 20 единиц. Еще 19 перехватили в небе Волгоградской области и 17 — в Брянской. Кроме того, атаки фиксировали в Калужской (12) области. В Белгородской области и в Московском регионе уничтожили по девять беспилотников, при этом семь из них направлялись в сторону столицы. По восемь дронов перехватили над Воронежской и Ленинградской областями.

Ранее один человек пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
