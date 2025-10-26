Более двух десятков БПЛА атаковали регионы России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над тремя регионами страны 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 16:00 до 20:00. В небе над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, в Калужской области — два дрона, а на территории Московского региона — один.

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что с 11:00 до 16:00 российские регионы атаковали 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. БПЛА были нейтрализованы в Белгородской (17), Брянской (шесть) и Курской областях (три беспилотника).

На этом фоне стало известно, что ВСУ опять попытались ударить по дамбе Белгородского водохранилища беспилотниками «Дартс». Местные жители слышали взрыв после налета дронов, в домах дрожали стекла.

