На подлете к Москве сбили 30-й беспилотник

Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили еще один беспилотник, летевший к Москве

На подлете к Москве был сбит очередной украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Этот сбитый беспилотник стал уже 30-м за последние несколько часов. Информации о повреждениях и пострадавших на данный момент не поступало.

В столичном регионе продолжает действовать режим опасности БПЛА. Местным жителям рекомендуется не покидать свои дома.

Вечером 26 октября Калужская область также подверглась атаке беспилотников. Средствами ПВО были сбиты три БПЛА. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские силы ПВО за четыре часа уничтожили над тремя регионами страны 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. С 16:00 до 20:00 над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, в Калужской области — два дрона, а на территории Московского региона — один.

Ранее российский посол заявил о росте атак Украины на гражданскую инфраструктуру.