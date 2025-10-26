На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт посоветовал жителям Киева провести зиму вне города

Украинский эксперт Бескрестнов: киевлянам стоит провести зиму вне города
true
true
true
close
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Жителям Киева следует переждать зиму за городом из-за сильного холода в квартирах, заявил в своем Telegram-канале украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

Он также посоветовал киевлянам покупать генераторы и запасаться топливом, поскольку попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузке сетей и его периодическому отключению.

Накануне бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что грядущая зима на Украине будет самой тяжелой из всех предыдущих, то же самое касается и отопительного сезона. Бывшая глава ведомства рассказала, что в столице Украины наблюдается сложная ситуация с энергетикой.

Газета The New York Times (NYT) также пишет, что предстоящей зимой домохозяйства на Украине могут остаться без централизованного отопления, а фабрики закрыться из-за роста цен и перебоев с электричеством.

Ранее Кличко оценил ситуацию на Украине в преддверии зимы.

