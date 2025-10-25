На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-министр энергетики Украины спрогнозировала тяжелую зиму в стране

MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

На Украине эта зима будет самой тяжелой из всех предыдущих, то же самое касается и отопительного сезона. Такое заявление сделала бывший министр энергетики страны Ольга Буславец на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих», — сказано в посте.

Бывшая глава ведомства рассказала, что в столице Украины наблюдается сложная ситуация. А в большинстве регионов страны из-за повреждения энергетической инфраструктуры в дневное время действуют графики отключения света по 2-3 очереди (значит, до 12 часов без света). Наиболее сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях.

22 октября депутат Верховной рады Михаил Бондар выразил мнение, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе. По его словам, отопительный сезон в стране находится под большим вопросом, поскольку власти оказались не готовы к нему.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры.

Ранее европейцев предупредили, что аномально холодная зима близко.

