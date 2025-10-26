На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предупредили о трудностях с отоплением зимой на Украине

NYT: жители Украины этой зимой могут остаться без централизированного отопления
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Предстоящей зимой домохозяйства на Украине могут остаться без централизированного отопления, а фабрики закрыться из-за роста цен и перебоев с электричеством. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Журналисты уточнили, что подобные трудности связаны с повреждениями газовых объектов. Для урегулирования нехватки газа некоторые украинские города уже отложили запуск централизированного отопления, следует из материала.

«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабной войны», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

По данным издания, сейчас Украина пытается нарастить импорт газа. Ожидается, что республика получил около 4 млрд кубометров сырья на сумму около $2 млрд.

Накануне бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что грядущая зима на Украине будет самой тяжелой из всех предыдущих, то же самое касается и отопительного сезона. Бывшая глава ведомства рассказала, что в столице Украины наблюдается сложная ситуация.

Ранее в Раде спрогнозировали нехватку газа на Украине зимой.

Новости Украины
