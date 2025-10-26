Ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).

По данным NHC, ураган находится в Карибском море. Максимальная скорость ветра увеличилась до 185 километров в час, он движется на запад со скоростью шесть километров в час.

Несколько часов назад сообщалось, что тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона.

7 октября в центральной части Атлантического океана сформировался тропический шторм «Джерри». По данным NHC, шторм появился в 2120 километрах к юго-востоку от Подветренных островов. По данным метеорологов, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 75 километров в час, шторм движется на запад со скоростью 39 километров в час.

Ранее жителей Сочи предупредили о шторме со смерчами и градом.