В центральной части Атлантики сформировался тропический шторм

NHC: тропический шторм «Джерри» сформировался в центральной части Атлантики
true
true
true
close
Zacarias da Mata/Shutterstock/FOTODOM

Тропический шторм «Джерри» сформировался в центральной части Атлантического океана. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC).

По данным центра, шторм появился в 2120 километрах к юго- востоку от Подветренных островов. По данным метеорологов, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 75 километров в час, шторм движется на запад со скоростью 39 километров в час.

В центре считают, что «Джерри» станет ураганом через день или два.

28 сентября сообщалось, что сформировавшийся в Атлантике ураган «Умберто» усилился до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

22 сентября NHC сообщал, что тропический шторм, получивший название «Нарда», сформировался в Атлантическом океане. Скорость порывов ветра шторма составляла 18 м/с. «Нарда» тоже движется на северо-запад со скоростью 17 км/ч. Местонахождение стихийного явления фиксировалось на расстоянии 390 км к юго-востоку от мексиканского города Сиуатанехо.

Ранее ураганный ветер и ливень на дороге в Подмосковье попали на видео.

