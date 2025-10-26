Шторм «Мелисса» усилился до урагана

Тропический шторм «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщили на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).

«Мелисса становится ураганом, и ожидается, что он быстро усилится до сильного урагана к концу недели», — говорится в сообщении.

По данным NHC, сейчас ураган движется на северо-запад со скоростью два километра в час. Максимальная скорость ветра достигает 33 метра в секунду.

В центре добавили, что в начале следующей недели в некоторых частях южной Эспаньолы и Ямайки ожидаются опасные для жизни наводнения и оползни. В настоящее время в Ямайке и на Гаити объявили штормовое предупреждение, следует из сообщения.

7 октября в центральной части Атлантического океана сформировался тропический шторм «Джерри». По данным NHC, шторм появился в 2120 километрах к юго-востоку от Подветренных островов. По данным метеорологов, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 75 километров в час, шторм движется на запад со скоростью 39 километров в час.

