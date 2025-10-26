На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шторм «Мелисса» усилился до урагана

NHC: тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории
true
true
true
close
NASA

Тропический шторм «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщили на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).

«Мелисса становится ураганом, и ожидается, что он быстро усилится до сильного урагана к концу недели», — говорится в сообщении.

По данным NHC, сейчас ураган движется на северо-запад со скоростью два километра в час. Максимальная скорость ветра достигает 33 метра в секунду.

В центре добавили, что в начале следующей недели в некоторых частях южной Эспаньолы и Ямайки ожидаются опасные для жизни наводнения и оползни. В настоящее время в Ямайке и на Гаити объявили штормовое предупреждение, следует из сообщения.

7 октября в центральной части Атлантического океана сформировался тропический шторм «Джерри». По данным NHC, шторм появился в 2120 километрах к юго-востоку от Подветренных островов. По данным метеорологов, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 75 километров в час, шторм движется на запад со скоростью 39 километров в час.

Ранее жителей Сочи предупредили о шторме со смерчами и градом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами