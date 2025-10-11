Жителей Сочи предупредили о шторме со смерчами и градом

МЧС предупредило о ливнях, шквалистом ветре и граде в Сочи

В Сочи и федеральной территории «Сириус» в выходные ожидаются ливни с грозой, местами град и шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале управление МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что в высокогорьях прогнозируется «очень сильный снег», вода в реках может превысить неблагоприятные отметки, возможен сход небольших селевых потоков.

«На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — заявили в МЧС и добавили, что в Сочи и «Сириусе» ожидается опасный паводок.

В посте говорится, что при ЧС местные жители могут звонить по номерам 112, 01 и 101.

В конце сентября в Санкт-Петербурге был объявлен желтый уровень погодной опасности. В понедельник, 21 сентября, с 5:00 до 19:00 прогнозировался дождь, а местами были возможны ливни и град. С раннего утра 22 сентября и до вечера следующего дня ожидались грозы. Кроме того, с 5:00 понедельника до 6:00 вторника должен был усилиться ветер.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.