На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Сочи предупредили о шторме со смерчами и градом

МЧС предупредило о ливнях, шквалистом ветре и граде в Сочи
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В Сочи и федеральной территории «Сириус» в выходные ожидаются ливни с грозой, местами град и шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале управление МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что в высокогорьях прогнозируется «очень сильный снег», вода в реках может превысить неблагоприятные отметки, возможен сход небольших селевых потоков.

«На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — заявили в МЧС и добавили, что в Сочи и «Сириусе» ожидается опасный паводок.

В посте говорится, что при ЧС местные жители могут звонить по номерам 112, 01 и 101.

В конце сентября в Санкт-Петербурге был объявлен желтый уровень погодной опасности. В понедельник, 21 сентября, с 5:00 до 19:00 прогнозировался дождь, а местами были возможны ливни и град. С раннего утра 22 сентября и до вечера следующего дня ожидались грозы. Кроме того, с 5:00 понедельника до 6:00 вторника должен был усилиться ветер.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами