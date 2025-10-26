На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о мошеннической схеме с отключением системы пожарной безопасности

tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать схему обмана, в рамках которой просят россиян отключить систему пожарной безопасности дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

По данным ведомства, злоумышленники с помощью мессенджера Telegram отправляют сообщения с соответствующей просьбой якобы от лица председателя ТСЖ.

«Для этого мошенники потенциальной жертве высылают ссылку на бот. Не ожидая подвоха, человек авторизуется там по номеру телефона, а пришедший код пересылает на аккаунт, который называется «председатель ТСЖ», — говорится в материалах.

В МВД добавили, что после этого людям приходит сообщение, согласно которому им выслали код от портала «Госуслуги» и с ним связались мошенники для оформления кредита. Впоследствии с жертвой связываются якобы операторы «Госуслуг» для получения данных паспорта, СНИЛС, ИНН, а также «представители Роскомнадзора и правоохранители». В итоге мошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет» или передать курьеру, отметили в ведомстве.

21 октября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что мошенники начали активно атаковать россиян так называемыми «лотерейными» схемами обмана. Они связываются с гражданами от лица известных брендов, банков, маркетплейсов и обещают ценные подарки, выгодные розыгрыши и различные акции, выманивая у пользователей персональную информацию, включая данные банковских карт.

Ранее в МВД рассказали, кем чаще всего притворяются мошенники на сайтах знакомств.

