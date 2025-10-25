В МВД рассказали, кем чаще всего притворяются мошенники на сайтах знакомств

МВД: мошенники на сайтах знакомств часто маскируются под военных и врачей

Мошенники на сайтах знакомств чаще всего представляются военными, врачами или журналистами, чтобы завоевать доверие пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве отметили, что мошенники на сайтах знакомств чаще всего используют образы романтичных и авторитетных профессий — военных, врачей, журналистов — чтобы быстро завоевать доверие и вызвать сочувствие у потенциальных жертв. После этого они стремительно переходят к эмоциональным разговорам и через несколько дней могут признаться в любви или сильной привязанности.

Кроме того, злоумышленники нередко представляются успешными бизнесменами и предлагают бесплатно обучить инвестиционным стратегиям, якобы сделавшим их «криптомиллионерами».

В действительности такие действия являются мошенничеством, целью которого является получение денег или персональных данных пользователей.

В ведомстве рекомендуют не доверять незнакомцам и не переводить им средства, а также проверять информацию о человеке через открытые источники. В МВД также подчеркнули, что настоящие чувства не требуют финансовых вложений на этапе знакомства.

