Мошенники начали обманывать россиян «лотерейными» схемами

Мошенники начали активно атаковать россиян так называемыми «лотерейными» схемами обмана. Они связываются с гражданами от лица известных брендов, банков, маркетплейсов и обещают ценные подарки, выгодные розыгрыши и различные акции, выманивая у пользователей персональную информацию, включая данные банковских карт. Об этом в беседе с RT предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Основная цель злоумышленников — получить персональные данные, реквизиты банковских карт или заставить пользователя совершить небольшой, но повторяющийся платёж под видом «подтверждения участия» или «комиссии за выигрыш»», — пояснил депутат.

Чаще всего аферисты реализуют свои схемы с помощью массовых рассылок в соцсетях и мессенджерах, предлагая для получения приза пройти по ссылке на сайт, который внешне выглядит как официальный ресурс известной компании. Там жертве предлагают ввести телефон, данные карты или другую информацию, которая попадает в руки преступников.

Помимо рассылок, мошенники используют таргетированную рекламу и фишинговые домены, которые также копируют известные ресурсы, вызывая своим оформлением доверие.

Немкин призвал всегда с крайней осторожностью относиться к любым розыгрышам, акциям, сообщениям о выигрышах, лотереям и прочим обещаниям лёгких денег. Особенно важно проявить бдительность, если от пользователя требуется ввести личные данные, пароли, коды или что-то оплатить. Ни в коем случае нельзя переходить по неизвестным ссылкам, подчеркнул парламентарий. Он также призвал компании предупреждать своих клиентов о таких схемах, чтобы уберечь их от попадания в руки мошенников.

До этого руководитель направления поддержки пользователей почты и облака Mail Павел Андреев рассказал, что человеку, который оказался жертвой мошенников, важно действовать быстро и системно — вместо того, чтобы паниковать, следует тщательно зафиксировать все детали. Так, следует сохранить подозрительное письмо полностью в email, не открывая его, чтобы можно было отследить источник, сделать скриншоты всех уведомлений и переписок, записать точное время их получения, адрес отправителя и любые подозрительные ссылки. Эти данные понадобятся для обращения в службу поддержки и, при необходимости, правоохранительные органы, пояснил эксперт.

Ранее мошенники выманили у 80-летней россиянки 1,5 млн рублей, напугав уголовным делом.