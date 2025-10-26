В Испании более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

Pais: в Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

Более 50 тысяч жителей Валенсии вышли на протест из-за последствий наводнения в прошлом году, требуя отставки президента Женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона. Об этом сообщает газета Pais.

«Более 50 тысяч человек посетили митинг, который <...> собрал более 200 общественных, социальных и профсоюзных левых организаций автономного сообщества Валенсии», — говорится в сообщении.

Митингующие выразили протест из-за действий местных властей по ликвидации последствий наводнения в 2024 году.

В сентябре власти Валенсии объявили красный уровень опасности в связи с приближающимся штормом «Габриэль».

Испанский регион пострадал от непогоды спустя год после крупнейших за 30 лет наводнений в стране. Тогда из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено. Кроме того, после наводнений в стране сообщалось о том, что семь человек пропали без вести.

Ранее ураган «Умберто» усилился до финальной стадии и приблизился к США.