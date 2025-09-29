На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Валенсии объявлен красный уровень опасности из-за приближающегося шторма

BBC: власти Валенсии объявили красный уровень опасности из-за шторма «Габриэль»
G.H_311/Shutterstock/FOTODOM

Власти Валенсии объявили красный уровень опасности в связи с приближающимся штормом «Габриэль». Об этом сообщило издание BBC.

«В связи с приближением шторма «Габриэль» в регионе объявлен красный уровень опасности», — говорится в сообщении.

По данным издания, водой затопило некоторые районы Валенсии и Сарагосы. В метеорологическом агентстве AEMET сообщили, что за шесть-восемь часов в районе дельты реки Эбро выпало от 160 до 200 мм осадков.

На момент публикации информации о пострадавших не поступало, однако в понедельник власти Валенсии приняли решение о закрытии местных школ, библиотек и парков.

Отмечается, что испанский регион пострадал от непогоды спустя год после крупнейших за 30 лет наводнений в стране. Тогда из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено. Кроме того, после наводнений в стране сообщалось о том, что семь человек пропали без вести.

Ранее ураган «Умберто» усилился до финальной стадии и приблизился к США.

