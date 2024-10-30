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В Испании пропали без вести семь человек после наводнений

The Guardian: в Испании после наводнений пропали без вести семь человек

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Gregorio Marrero/AP

После наводнений в Испании пропали без вести семь человек. Об этом пишет The Guardian.

После того, как вода схлынула, спасатели обнаружили несколько тел. Из-за ливней в испанской Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено. В Андалусии на фоне стихийного бедствия сошел с рельсов высокоскоростной поезд с 276 пассажирами, однако при этом никто не пострадал.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

До этого на юго-востоке Франции эвакуировали почти 2 тыс. человек перед наводнениями. Пожарно-спасательная служба организовала 70 операций в рамках подготовки к бедствию.

Ранее влюбленных обвинили в наводнении, из-за которого закрылись станции метро в Мельбурне.

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