Ураган «Умберто» усилился до финальной стадии и движется к США

NHC: ураган «Умберто» усилился до самой опасной категории
true
true
true
close
NASA

Сформировавшийся в Атлантике ураган «Умберто» усилился до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Такая категория является самой опасной и присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час. Согласно данным центра, ураган на момент публикации материала находился между Кубой и Багамскими островами и двигался на северо-запад в сторону США со скоростью около восьми км/час.

22 сентября NHC сообщал, что тропический шторм, получивший название «Нарда», сформировался в Атлантическом океане. Скорость порывов ветра шторма составляет 18 м/с. «Нарда» тоже движется на северо-запад со скоростью 17 км/ч. Местонахождение стихийного явления фиксировалось на расстоянии 390 км к юго-востоку от мексиканского города Сиуатанехо.

29 августа 2005 года на США обрушился ураган «Катрина», который стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в американской истории.

Ураган начал формироваться 23 августа в районе Багамских островов. Двумя днями позже он достиг побережья Флориды неподалеку от Майами, где вызвал серьезные разрушения, 14 человек не выжили в результате разгула стихии. Как это было — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ураганный ветер и ливень на дороге в Подмосковье попали на видео.

