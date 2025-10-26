На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Между Москвой и Алма-Атой возобновили ж/д сообщение

Ж/д сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновляется спустя 8 лет
true
true
true
close
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

Российский перевозчик РЖД возобновил прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой. Об этом сообщается на сайте госкомпании.

«По просьбе АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ) холдинг «РЖД» возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы (Республика Казахстан)», — говорится в сообщении.

На маршруте через день будут курсировать два беспересадочных вагона (купейный и плацкартный). Из казахстанского города поезда начнут отправляться с 26 октября в 20:00 (время местное) в составе поезда № 7/8 Алматы – Саратов, а из Москвы – с 30 октября в 19:27 в составе поезда № 85/86 Москва – Дербент. Время в пути составит около 3,5 суток.

Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах.

Железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было приостановлено в 2017 году в связи со снижением пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что Казахстан до 2030 года заменит весь парк пассажирских вагонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами