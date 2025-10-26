Между Москвой и Алма-Атой возобновили ж/д сообщение

Ж/д сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновляется спустя 8 лет

Российский перевозчик РЖД возобновил прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой. Об этом сообщается на сайте госкомпании.

«По просьбе АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ) холдинг «РЖД» возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы (Республика Казахстан)», — говорится в сообщении.

На маршруте через день будут курсировать два беспересадочных вагона (купейный и плацкартный). Из казахстанского города поезда начнут отправляться с 26 октября в 20:00 (время местное) в составе поезда № 7/8 Алматы – Саратов, а из Москвы – с 30 октября в 19:27 в составе поезда № 85/86 Москва – Дербент. Время в пути составит около 3,5 суток.

Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах.

Железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было приостановлено в 2017 году в связи со снижением пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что Казахстан до 2030 года заменит весь парк пассажирских вагонов.