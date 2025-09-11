Между Алма-Атой и Москвой спустя 8 лет возобновят прямое железнодорожное сообщение

В воскресенье, 26 октября, будет возобновлено прямое железнодорожное сообщение между крупнейшим городом Казахстана Алма-Атой и Москвой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» (входит в структуру «Казахстанских железных дорог»).

«Вагоны будут курсировать в составе поезда №7/8 Алма-Ата — Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду №85/86 Дербент — Москва и проследуют до конечной станции Москва», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что беспересадочные вагоны Алма-Ата — Москва будут курсировать с периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта.

Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было прекращено в 2017 году. Тогда в пресс-службе «Пассажирских перевозок» заявили, что с 2013 года на маршруте фиксировалось снижение пассажиропотока и поезд №7/8 Алма-Ата — Москва стал нерентабельным. В итоге маршрут до Саратова сократили, а расписание тогда было составлено таким образом, чтобы можно было пересесть на поезд Саратов — Москва.

