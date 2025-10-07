Швейцарская компания Stadler заменит весь парк вагонов в Казахстане

КТЖ: Казахстан до 2030 г заменит весь парк пассажирских вагонов

В Казахстане планируют заменить весь парк вагонов до 2030 года, введя в эксплуатацию более пятисот новых составов, произведенных в Астане на заводе швейцарской компании Stadler. Об этом сообщает РИА Новостии со ссылкой на Казахстанские железные дороги (КТЖ).

«До конца 2025 года завод передаст национальному перевозчику первую партию вагонов: купейные, плацкартные, специализированные для маломобильных пассажиров, а также вагоны-генераторы. Помимо этого, Stadler обеспечит сервисное обслуживание подвижного состава в течение 20 лет. В целом, до 2030 года будет передано 557 новых вагонов, что позволит на 100% обновить вагонный парк компании», – говорится в сообщении КТЖ.

В то же время агентство сообщает, что новые пассажирские вагоны уже преодолели свыше десяти тыс. км в ходе сертификационных испытаний. Современные составы, производства Stadler, протестировали на маршрутах через крупные города республики, такие как Караганда, Тараз, Шымкент и Усть-Каменогорск.

В компании отметили, что вагоны показали при тестировании устойчивость тормозных систем, ходовой части и корректную работу систем безопасности.

Ранее в Казахстане рассказали о планах по добыче нефти.