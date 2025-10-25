Шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Россию после освобождения

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, освобожденный ранее из-под стражи в Баку, прилетел в Москву. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку», — сказал он.

Белоусов отметил, что чувствует себя нормально и рад возможности вернуться домой.

Журналистов издания Sputnik Азербайджан задержали в Баку 30 июня. 1 июля главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Белоусова отправили под стражу на четыре месяца.

Кроме того, 1 июля в Баку задержали и отправили под арест еще восемь граждан России, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

9 октября президент РФ Владимир Путин впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Он сообщил детали декабрьской авиакатастрофы и подчеркнул, что ее причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Лидер РФ заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим. Алиев поблагодарил российского коллегу за полученную информацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава редакции Sputnik Азербайджан вылетел в Россию.