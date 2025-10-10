«Кризис эмоций» позади. Путин рассказал о переменах в отношениях Москвы и Баку

Россия и Азербайджан не испытывали кризиса межгосударственных отношений, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.
«Если бы это был кризис межгосударственных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей. А он, несмотря на все, что мы видели, с чем мы столкнулись, <...> продолжился», — подчеркнул он.
По мнению главы государства, ситуацию в российско-азербайджанских отношениях можно охарактеризовать как «кризис эмоций», который произошел на фоне крушения пассажирского самолета компании AZAL.
«Это, скорее всего, кризис эмоций был. И понятно почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием», — сказал Путин.
Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России.
Фундаментальный настрой
Сейчас следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств авиакатастрофы, завершаются, а результаты расследования в целом понятны, подчеркнул Путин.
«Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом», — прокомментировал российский лидер.
По словам президента, расследование авиакатастрофы требовало большого, напряженного и ответственного профессионального труда. Было необходимо время, чтобы «с этим разобраться», а также провести «очень сложные технические экспертизы», заметил он.
«Очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие, действительно большие планы, которые есть у обеих стран и в логистике, и в промышленной кооперации, и, кстати говоря, в гуманитарной сфере тоже», — сказал Путин.
Азербайджан — практически русскоязычная страна, где учат русский язык, что свидетельствует о фундаментальном настрое развивать отношения с Россией, резюмировал президент.
Накануне Путин впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Он сообщил детали декабрьской авиакатастрофы и подчеркнул, что ее причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим. Алиев поблагодарил российского коллегу за озвученную информацию.
Вечером оба лидера обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ.
«Первая ласточка»
На фоне потепления отношений Москвы и Баку исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, арестованного в Баку в июле, освободили из СИЗО. Ему изменили меру пресечения на домашний арест.
Однако под стражей остается шеф-редактор издания Евгений Белоусов. Кроме того, арестованы восемь россиян, обвиняемые в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.
Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева назвала освобождение Картавых «хорошим сигналом».
«В идеале хотелось бы, чтобы одновременно были освобождены все остальные ребята. Тем более, что кому-то из них нужна серьезная медицинская помощь, и это делать лучше дома, а не в условиях бакинской тюрьмы», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Меркачева допустила, что в самое ближайшее время они тоже будут освобождены, а Картавых стал «первой ласточкой».
Российская сторона освободила бывшего руководителя Театра сатиры Мамедали Агаева.