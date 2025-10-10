«Кризис эмоций» позади. Путин рассказал о переменах в отношениях Москвы и Баку

Путин сообщил, что Россия и Азербайджан не испытывали кризиса отношений

В отношениях России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений, заявил Владимир Путин. По его словам, ситуацию можно охарактеризовать как «кризис эмоций», который произошел на фоне крушения самолета AZAL. Глава государства выразил надежду, что Москва и Баку «перевернули эту страницу». Тем временем потепление между двумя странами привело к освобождению из СИЗО исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, арестованного в Баку.

Россия и Азербайджан не испытывали кризиса межгосударственных отношений, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.

«Если бы это был кризис межгосударственных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей. А он, несмотря на все, что мы видели, с чем мы столкнулись, <...> продолжился», — подчеркнул он.

По мнению главы государства, ситуацию в российско-азербайджанских отношениях можно охарактеризовать как «кризис эмоций», который произошел на фоне крушения пассажирского самолета компании AZAL.

«Это, скорее всего, кризис эмоций был. И понятно почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием», — сказал Путин.

Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России.

Фундаментальный настрой

Сейчас следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств авиакатастрофы, завершаются, а результаты расследования в целом понятны, подчеркнул Путин.

«Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом», — прокомментировал российский лидер.

По словам президента, расследование авиакатастрофы требовало большого, напряженного и ответственного профессионального труда . Было необходимо время, чтобы «с этим разобраться», а также провести «очень сложные технические экспертизы», заметил он.

«Очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие, действительно большие планы, которые есть у обеих стран и в логистике, и в промышленной кооперации, и, кстати говоря, в гуманитарной сфере тоже», — сказал Путин.

Азербайджан — практически русскоязычная страна, где учат русский язык, что свидетельствует о фундаментальном настрое развивать отношения с Россией, резюмировал президент.

Путин назвал Алиеву причины крушения самолета AZAL. И пообещал компенсации пострадавшим Владимир Путин и Ильхам Алиев впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретились... 09 октября 19:28

Накануне Путин впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Он сообщил детали декабрьской авиакатастрофы и подчеркнул, что ее причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим. Алиев поблагодарил российского коллегу за озвученную информацию.

Вечером оба лидера обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

«Первая ласточка»

На фоне потепления отношений Москвы и Баку исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, арестованного в Баку в июле, освободили из СИЗО. Ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Однако под стражей остается шеф-редактор издания Евгений Белоусов. Кроме того, арестованы восемь россиян, обвиняемые в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева назвала освобождение Картавых «хорошим сигналом».

«В идеале хотелось бы, чтобы одновременно были освобождены все остальные ребята. Тем более, что кому-то из них нужна серьезная медицинская помощь, и это делать лучше дома, а не в условиях бакинской тюрьмы», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Россия и Азербайджан начали переговоры о возобновлении работы Русского дома в Баку Россотрудничество находится в переговорном процессе с азербайджанской стороной по поиску... 10 октября 12:23

Меркачева допустила, что в самое ближайшее время они тоже будут освобождены, а Картавых стал «первой ласточкой».

Российская сторона освободила бывшего руководителя Театра сатиры Мамедали Агаева.