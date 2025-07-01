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Стало известно число задержанных в Баку сотрудников «Sputnik Азербайджан»

В Баку задержали семь сотрудников «Sputnik Азербайджан»
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Petrov Sergey/Global Look Press

Правоохранительные органы Азербайджана задержали семь сотрудников «Sputnik Азербайджан» в Баку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».

«Накануне правоохранительные органы Азербайджана задержали по надуманным обвинениям семерых сотрудников Sputnik Азербайджан, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова», — сообщили в медиагруппе.

30 июня в МВД Азербайджана подтвердили информацию о задержании нескольких человек в офисе Sputnik в Баку. Ведомство расследует оперативную информацию о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В редакции Sputnik заявили, что официальных запретов на работу в республике от властей не поступало.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержанных гражданами России. Позднее в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» сообщили, что среди задержанных в Баку сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» есть азербайджанские граждане.

Ранее в Кремле заявили, что Россия рассчитывает в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной добиться освобождения задержанных журналистов.

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