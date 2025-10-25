На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего при ударе дрона по Красногорску

Врачи достали из пострадавшего в Красногорске ребенка около 10 бетонных осколков
Freepik

Врачи клиники имени Л.М.Рошаля прооперировали мальчика, пострадавшего после взрыва дрона в Красногорске, из его тела извлекли около 10 бетонных осколков. Об этом рассказала директор учреждения, доктор медицинских наук Наталья Шаповаленко, пишет ТАСС.

«Суставы, жизненно важные органы не повреждены, не задеты. Мальчик сейчас в стабильном состоянии, находится в отделении с бабушкой. <…> Говорят, что там бабушки и дедушки будут меняться», — сказала она.

По информации медиков, ребенок будет в больнице до следующей недели. С ним работает в том числе психолог, уточнили в клинике.

Утром 24 октября в Красногорске произошел взрыв в квартире на 14-м этаже дома в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены, а в соседних квартирах выбило стекла.

Позже в в пресс-службе администрации региона сообщили, что пострадавшим окажут материальную поддержку. Собственники трех наиболее поврежденных квартир получат компенсации в размере 2 млн рублей.

Ранее генерал раскрыл, как дрон ВСУ смог незамеченным долететь до Красногорска.

Атаки БПЛА на Россию
Атаки БПЛА на Россию
