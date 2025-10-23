На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался

В Красногорске произошел взрыв в квартире на 14-м этаже дома в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены, а в соседних квартирах выбило стекла.

Взрыв произошел около 04:30 из-за залетевшего в квартиру украинского дрона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Всего пострадали пять человек, среди них ребенок.

Жильцы атакованного дома рассказали, что в подъезде «разворотило лифт». Более 70 человек эвакуировались самостоятельно. Двор усеян обломками дрона и стеклами. Территорию вокруг дома оцепили.

Фотографии с места событий – в репортаже «Газеты.Ru».

