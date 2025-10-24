Генерал раскрыл, как дрон ВСУ смог незамеченным долететь до Красногорска

Атаковавший жилой многоэтажный дом в подмосковном Красногорске беспилотный летательный аппарат мог долететь с Украины, прячась от радаров с помощью рельефа. Об этом NEWS.ru заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Он не исключил, что дрон мог лететь на предельно малой высоте.

«Если предположить, что это был беспилотный летательный аппарат самолетного типа, прилетевший с территории Украины, то, вполне возможно, он сумел дойти до Московской области на предельно малой высоте, прикрываясь складками местности и затенениями радиолокационных полей», — сказал генерал.

Липовой выразил мнение, что у дрона была другая цель, и если он врезался в первый попавшийся многоквартирный дом, значит, беспилотник сбился с курса.

Тем временем военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что взорвавшийся в подмосковном Красногорске дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог быть запущен из одной из соседних областей.

Ранее появились кадры последствий атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске.