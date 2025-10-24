Пострадавшим при атаке БПЛА в Красногорске выплатят компенсации

Владельцам 3 поврежденных от БПЛА квартир в Красногорске выплатят до 2 млн руб

Власти Подмосковья окажут финансовую поддержку жителям Красногорска, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотника. Собственники трех наиболее поврежденных квартир получат компенсации в размере 2 млн, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшим также будут произведены выплаты в размере от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Помимо этого, всем собственникам поврежденных квартир будет выплачено по 100 тысяч рублей.

«Собственникам трех квартир, которые повреждены, также положена выплата в размере 100 тысяч рублей, а после оценки ущерба – еще до 2 миллионов рублей от муниципалитета (в зависимости от степени повреждений)», — говорится в заявлении.

По словам Воробьева, администрация Красногорска предоставит временное жилье нуждающимся и окажет содействие в проведении ремонтных работ. В настоящее время ведутся работы по укреплению конструкций поврежденного дома и устранению последствий инцидента. Большая часть жильцов, чьи квартиры не пострадали, уже вернулись в свои дома.

Утром 24 октября в Красногорске произошел взрыв в квартире на 14-м этаже дома в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены, а в соседних квартирах выбило стекла.

Ранее генерал раскрыл, как дрон ВСУ смог незамеченным долететь до Красногорска.