В Минэнерго разъяснили, где должны размещаться центры обработки данных

Минэнерго: ЦОД должны размещаться в энергопрофицитных районах
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Центры обработки данных (ЦОД) должны размещаться в энергопрофицитных районах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Уточняется, что в настоящий момент ЦОД могут подключаться к сетям на равных с другими потребителями, однако, исходя из позиции министерства, «должны размещаться в районах с профицитом электроэнергии».

В пресс-службе отметили, что Минэнерго находится в постоянном контакте с кабмином по вопросу подключения новых потребителей, в том числе ЦОД.

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко ранее сообщил о том, что правительство разрабатывает программу развития ЦОДов, число которых будет удвоено к 2030 году.

До этого первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что драйверами роста потребления электроэнергии являются электромобили и ЦОДы. За последние их 5 лет доля в общей структуре энергопотребления выросла в 1,5 раза. К 2030 году доля ЦОДов вырастет еще в 2,3 раза.

Ранее в Московском регионе была увеличена мощность крупного дата-центра.

