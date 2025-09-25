В Московском регионе увеличена мощность крупного дата-центра

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) запустила второй модуль в дата-центре GreenвushDC, его общая мощность после этого увеличилась на 600 серверных стоек. Новые мощности будут использоваться для размещения облака MWS и систем МТС, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что общая вместимость дата-центра после ввода в эксплуатацию нового модуля выросла до 1300 серверных стоек, а общая мощность достигла 12 МВт.

«Московский регион является самым нагруженным по потреблению мощностей ЦОД в России. Любые новые дата-центры и модули ЦОД в регионе крайне важны для развития ИТ-инфраструктуры местных компаний всех отраслей. Запуск нового модуля позволит нам масштабировать мощности нашего облака, а также предложить рынку новые возможности по размещению своих серверов ИТ-оборудования», — отметил директор департамента облачной инфраструктуры MWS Cloud Дмитрий Милов.

В будущем компания планирует развернуть в дата-центре GreenвushDC третий модуль, объемом ещё 600 серверных стоек повышенной мощности.

Отмечается, что GreenвushDC — один из крупнейших дата-центров в России. Инвестиции в проект в 2024-2025 годах составили 2,8 млрд рублей.