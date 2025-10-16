В Сбере допускают усиление энергодефицита в ряде регионов в 2026-2027 годах

Рост потребления электроэнергии в мире обгоняет рост экономики. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на бизнес-завтраке Сбера в рамках «Российской энергетической недели».

Как сообщил Ведяхин, мировой рост темпов энергопотребления составляет 4% в год, что превышает темпы роста мирового ВВП. Российские тренды схожи с глобальными, хотя темпы роста энергопотребления пока только догоняют динамику ВВП. По оценке Сбера уровень энергопотребления России к 2030 году составит примерно 1300 тераватт/час. Энергодефицит уже возник в ряде российских регионов, например, на юге, в Сибири и на востоке страны. И он может усилиться в 2026-2027 годов.

Двумя основных драйверами роста потребления электроэнергии как в мире, — это электромобили и центры обработки данных (ЦОДы). За последние 5 лет доля ЦОДов в общей структуре энергопотребления выросла в 1,5 раза. К 2030 году доля ЦОДов вырастет еще в 2,3 раза.

Первый зампред правления Сбера отметил, что развитие электротранспорта становится отдельным вызовом, поскольку это требует решения сложной технической задачи по доставке к центру городов больших дополнительных объемов электроэнергии для электрозаправок.

Чтобы Россия оставалась суверенной и мощной энергетической державой, необходимо как создавать новые мощности, так и внедрять инновации, повышать эффективность генерации сетей за счет внедрения новых технологий и материалов, подчеркнул Ведяхин. Он рассказал, что по расчетам Системного оператора рост спроса на электроэнергию требует увеличения мощностей к 2042 году на 88 гигаватт. Предполагается, что наибольший прирост обеспечат новые ТЭС (35 ГВт) и АЭС (29 ГВт), еще 17 ГВт должны обеспечить возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и 8 ГВт — ГЭС.

Эта колоссальная программа требует инвестиций в размере примерно 40 трлн рублей в генерацию, и 5 трлн рублей — в сети. Для понимания масштаба Ведяхин сообщил, что сегодня на Сбер приходится примерно 30% финансирования российской энергетики и его портфель составляет около 1 трлн рублей.

Одной из самых востребованных технологий Ведяхин назвал разработки в области сохранения энергии, которые необходимы для создания резервов на периоды пиковых нагрузок. По его словам, российские лидеры энергетического рынка активно развивают это направление. Наиболее перспективными для развития энергетики технологиями Ведяхин назвал цифровизацию, искусственный интеллект, умные сети, цифровые двойники, высокотемпературную сверхпроводимость.

Он отметил, что «Россети» уже в промышленных масштабах используют линии передач из сверхпроводимых материалов. Также Ведяхин отметил важность технологий, которые сегодня развивают в российской атомной энергетике — плавучих АЭС, АЭС малой мощности для труднодоступных районов, реакторов на быстрых нейтронах.