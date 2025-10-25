На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с микрозаймами

МВД: аферисты оформляют микрозаймы, используя похищенные на маркетплейсах коды
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники под предлогом трудоустройства на маркетплейсах похищают личные данные и коды авторизации граждан, впоследствии используя их для оформления микрозаймов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве пояснили, что аферисты связываются с россиянами от имени работодателей. Они получают доступ к персональным данным пользователей и убеждают их переслать код авторизации из пришедшего на телефон СМС-сообщения.

«После чего [мошенники] от лица потерпевшего оформляют микрозаймы на сайтах микрофинансовых организаций», — подчеркнули в МВД.

24 октября Главное управление МВД РФ по Челябинской области сообщило, что в Златоусте мужчина лишился миллионов рублей, пытаясь устроиться на высокооплачиваемую работу. По данным агентства, инцидент произошел в конце сентября. Жителю города по телефону предложили вакансию финансового аналитика с высоким уровнем дохода. Следуя инструкциям аферистов, россиянин зарегистрировался в указанном чат-боте, скачал приложение и начал переводить деньги в доллары США, размещая средства на инвестиционных кошельках. Для осуществления операций потерпевший использовал как личные сбережения, так и оформленные в банках займы. В результате за месяц он перевел на подконтрольные злоумышленникам счета более 2,5 млн рублей. На этом фоне правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее в Коркино семья лишилась 7 млн рублей, решив купить машину через интернет.

