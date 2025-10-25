На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин потерял 2,5 млн рублей, пытаясь устроиться на работу

Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Златоусте 28-летний мужчина лишился миллионов рублей, пытаясь устроиться на высокооплачиваемую работу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в конце сентября, когда мужчине по телефону предложили вакансию финансового аналитика с высоким уровнем дохода. Следуя инструкциям злоумышленников, он зарегистрировался в указанном чат-боте, скачал приложение и начал переводить деньги в доллары, размещая средства на инвестиционных кошельках. Для осуществления операций потерпевший использовал как личные сбережения, так и оформленные в банках кредитные деньги.

За месяц он отправил на подконтрольные мошенникам счета свыше 2,5 млн рублей. По факту произошедшего следственным возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

Ранее мошенники запугали пенсионерку из Омска и забрали у нее более 74 млн рублей.

