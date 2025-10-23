Российская семья лишилась 7 млн рублей, решив купить машину через интернет

В Коркино семейная пара решила купить автомобиль через интернет и потеряла деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда супруги решили приобрести машину, которой не оказалось в продаже в Челябинской области. Они нашли «продавца» и связались с ним через мессенджер, заключили договор и отправили деньги за автомобиль и таможенные услуги. После этого мошенники прислали фото машины на автовозе и договор купли-продажи.

В дальнейшем злоумышленники выставили паре новые платежи: утилизационный сбор, сбор за провоз через другую страну и НДС, убеждая, что большая часть сумм якобы вернется. Когда у супругов не хватало средств, «продавец» предлагал одолжить недостающее, но переводы якобы блокировались банком.

В результате семейная пара потеряла 7 млн рублей. Осознав обман, потерпевшие обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

